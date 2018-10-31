КМУ планує затвердити Воєнно-медичну доктрину України

Кабінет міністрів планує у середу, 31 жовтня, затвердити Воєнно-медичну доктрину України. Згідно з порядком денним засідання КМУ, оприлюдненим на Урядовому порталі, доповідатиме міністр оборони Степан Полторак.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич має намір ініціювати затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначає періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запропонує колегам схвалити примірне положення про малий груповий будинок.

У порядку денному - внесення змін до порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Міністри також планують затвердити фінансовий план Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" на 2019 рік, а також змінити фінплан державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" на 2018 рік

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів ініціюватиме погодження відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Урядовці мають намір погодити низку законопроектів, які потім будуть внесені на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, а також зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги.