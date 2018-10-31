Македонія і Греція відновлюють пряме авіасполучення

Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення після більш ніж десятирічної перерви, пов'язаної із суперечкою щодо зміни назви балканської країни.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Скоп'є та Афіни мали прямий повітряний зв'язок у 2003-2007 роках, але він був зупинений після того, як колишній консервативний уряд Македонії назвав аеропорт Скоп'є на честь полководця Олександра Македонського, розгнівавши Афіни.

Теперішній уряд Македонії в лютому змінив назву міжнародного аеропорту "Скоп'є" як жест доброї волі, а пізніше була підписана угода щодо зміни назви країни на Республіка Північна Македонія.

За інформацією оператора аеропорту Скоп'є, грецька авіакомпанія "Aegean Airlines" наступного вівторка почне літати до Скоп’є, рейси виконуватимуться двічі на тиждень.

Македонія зобов’язалась змінити назву на Республіка Північна Македонія, підписавши відповідну угоду з Грецією. Афіни, своєю чергою, обіцяють зняти блокаду вступу Скоп’є у ЄС та НАТО.