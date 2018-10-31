На Вінниччині планують відкрити Центр енергоефективності для ОТГ

У селі Северинівка Жмеринського району за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ планують створити навчальний Центр енергоефективності об’єднаних територіальних громад. Северинівську ОТГ для цього проекту обрали не випадково, адже саме ця громада кілька років тому відмовилися від використання газу і нині ефективно використовує альтернативні джерела енергії для забезпечення комунальних закладів.

«Ми прорахували, щоб опалити наші комунальні заклади, лише на дрова потрібно було виділити 600 тисяч гривень, а видатки на газ взагалі страшно рахувати, – каже голова ОТГ Олександр Христюк. – Тому ми вирішили піти іншим шляхом – енергоощадним. На даху дитячого садочка встановили вакуумний сонячний колектор для підігріву води. ФАП обігрівається за рахунок геотермального насоса, який використовує енергії землі. Будинок культури та будівля сільської ради опалюються котлами, що працюють на біомасі. Система розмежована: у приміщеннях встановлені спеціальні конвектори, що забезпечують ефективне споживання енергії, а у великій актовій залі «пушки» з теплим повітрям, які вмикаються лише тоді, коли це необхідно. Така економія дозволяє заощаджувати кошті, які розподіляються на інші цілі».

Щоб ознайомитися з енергоощадним досвідом, Северинівку часто відвідують голови ОТГ з різних куточків України, розповідає народний депутат Олександр Домбровський. На його думку, створення освітніх центрів з питань енергоефективності, де будуть сконцентровані всі технології, фінансові можливості та наукові дослідження, дозволить модернізувати економіки країни і створити енергонезалежні громади.

«Зважаючи на підвищення ціни на газ, потрібно імплементувати і дати можливість громадам впровадити енергоефективні технології, – відзначає Олександр Домбровський. – Тому ми й приїхали у Северинівну разом із керівництвом Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, щоб продемонструвати, що гарні напрацювання у цьому напрямку вже зроблені у Вінницькій області. Завдання – обговорити, як ці інструменти можна було б мультиплікувати на інші села та міста України для того, щоб люди використовували такі ж енергоощадні технології».

Окрім Вінниччини, претендентами на реалізацію проекту «Енергетична децентралізація об’єднаних громад» є Харківська та Тернопільська області. Якщо німці представники GIZ оберуть Вінниччину, то навчальний центр відкриють на базі місцевого Будинку культури у Северинівці.

«На цьому етапі ми не можемо говорити про конкретні часові рамки реалізації проекту. Наразі ведуться перемовини та дискусії з представниками нашого уряду стосовно обсягу тієї допомоги, яку ми можемо надати. Щойно ми приймемо рішення – розпочнемо роботу», – резюмував керівник кластеру проектів з енергоефективності GIZ Джордж Крістодореску.

Нагадаємо, на сьогодні у Северинівській ОТГ вже реалізується два потужних проекти за підтримки іноземних донорів – «Яблуневий шлях» з розвитку аграрної галузі та туристичної інфраструктури та «Центр безпеки Северинівської ОТГ».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором