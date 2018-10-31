Наступного місяця єврокомісар Ган відвідає Україну

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган 9 листопада відвідає Україну. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Єврокомісар Йоганнес Ган з офіційним двостороннім візитом 9 листопада відвідає Україну", - сказано у повідомлені.

Подробиці візиту наразі не відомі.

Раніше, Ган заявляв, що Україна повинна запровадити ті реформи, які передбачені в Національній економічній стратегії до 2020 року до середини липня 2018 року, а ЄС буде допомагати Україні з проведенням антикорупційних реформ.