Наступного місяця єврокомісар Ган відвідає Україну

31 жовтня, 2018 - 15:39
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган 9 листопада відвідає Україну. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
"Єврокомісар Йоганнес Ган з офіційним двостороннім візитом 9 листопада відвідає Україну", - сказано у повідомлені.
Подробиці візиту наразі не відомі.
Раніше, Ган заявляв, що Україна повинна запровадити ті реформи, які передбачені в Національній економічній стратегії до 2020 року до середини липня 2018 року, а ЄС буде допомагати Україні з проведенням антикорупційних реформ.
Джерело: День