НАТО має збільшити свою військову присутність, - Столтенберг

Мета нинішніх найбільших військових навчань НАТО Trident Juncture-18 - попередження потенційного агресора про готовність країн Альянсу оборонятися, але це не навчання епохи холодної війни.

Про це, пояснюючи сутність нинішніх військових маневрів, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає "Радіо Свобода".

"Ми не хочемо нової гонки озброєнь, що ми хочемо поліпшення відносин з Росією... Але оскільки відносини поки що не покращуються, нам необхідно проводити навчання і збільшити свою військову присутність. Ми повинні зробити все, щоб ситуація не вийшла з-під контролю", - сказав Столтенберг.

За його словами, країни-члени Альянсу повинні попередити потенційного агресора про свою готовність оборонятися.

Як повідомляється, в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада тривають найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture - 2018.

У масштабних навчаннях беруть участь війська 29 країн-членів Альянсу, а також Швеції, Фінляндії, України, Грузії та Йорданії. Всього в повітрі, на суші і на морі - близько 50 тисяч особового складу. До Trident Juncture залучили 65 кораблів, 250 військових літаків і близько 10 тисяч одиниць техніки.