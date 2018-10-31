Пішов з життя український театральний режисер Едуард Митницький

Сьогодні, 31 жовтня, пішов з життя засновник та художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький. Про це йдеться на сайті Театру.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя засновник та незмінний художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер та педагог, народний артист України, професор Едуард Маркович Митницький".

Видатному українському режисеру було 87 років. Пан Митницький був народний артистом України, Росії, знявся у фільмах "Дорога нікуди", "Вальдшнепи". Нагороджений Орденом Дружби народів.

Дату та час прощання із видатним режисером повідомлять пізніше.