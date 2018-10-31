Пішов з життя відомий український письменник Богдан Жолдак

У віці 70 років помер відомий письменник, драматург і кіносценарист Богдан Жолдак.

Про це повідомив в Facebook представник Національної спілки письменників України Василь Трубай.

"Сьогодні о 16:10 помер Богдан Жолдак…" – написав він.

Також про смерть письменника повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Тяжка звістка. Як мені повідомив Василь Трубай, щойно (після 16-ї години) раптово помер Богдан Жолдак (відірвався тромб).Царство Небесне, друже Богдане. Ми запам’ятаємо тебе як потужного майстра слова і неперевершеного життєлюба", - написав він.