Пішов з життя відомий український письменник Богдан Жолдак

31 жовтня, 2018 - 18:26
У віці 70 років помер відомий письменник, драматург і кіносценарист Богдан Жолдак.
Про це повідомив в Facebook представник Національної спілки письменників України Василь Трубай.
"Сьогодні о 16:10 помер Богдан Жолдак…" – написав він.
Також про смерть письменника повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
"Тяжка звістка. Як мені повідомив Василь Трубай, щойно (після 16-ї години) раптово помер Богдан Жолдак (відірвався тромб).Царство Небесне, друже Богдане. Ми запам’ятаємо тебе як потужного майстра слова і неперевершеного життєлюба", - написав він.
Джерело: День