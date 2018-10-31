Порошенко підписав закон про відповідальність слідчих і прокурорів за утиски бізнесу

Президент України Петро Порошенко підписав закон №8490 про притягнення до відповідальності слідчих і прокурорів за незаконні рішення, ухвалені під час розслідування кримінальної справи, які згодом скасував суд.
Про це Порошенко повідомив у Twitter.
"Закон під умовною назвою "Маски-шоу стоп 2" полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон", - написав президент.
Порошенко зазначив, що метою є створення в Україні зручних умов для розвитку бізнесу.
"Наш орієнтир - створення в Україні бізнес-середовища, яке є справді "дружнім" для бізнесу. Яке мотивуватиме до розкриття підприємницького потенціалу, інвестування, стратегічно орієнтованого розвитку. І зробити це ми зможемо лише на основі партнерства бізнесу та влади", - наголосив президент.
Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон.
— Петро Порошенко (@poroshenko) October 31, 2018
Наш орієнтир – створення в Україні бізнес-середовища, яке є справді «дружнім» для бізнесу. Яке мотивуватиме до розкриття підприємницького потенціалу, інвестування, стратегічно орієнтованого розвитку. І зробити це ми зможемо лише на основі партнерства бізнесу та влади.
— Петро Порошенко (@poroshenko) October 31, 2018