Рахункова палата планує перевірити "Укрзалізницю" через підвищення цін на квитки

Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує прес-служба відомства.

Пацкан наголосив, що в українців останнім часом виникає дуже багато запитань та зауважень до роботи цього товариства.

"Тільки цього року "Укрзалізниця" вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. Водночас, навколо "Укрзалізниці" постійно розгортаються скандали та звинувачення у зловживаннях не припиняються", – додав голова Рахункової палати.

Компанію неодноразово звинувачували у розтратах та безпричинно високих цінах закупівель.

"Наприклад, вони за завищеними цінами закуповують вугілля, витрачають великі кошти на SMM-послуги та встановлюють захмарні ціни на сувенірну продукцію", - додав Пацкан.

Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна із проханням провести аудит "Укрзалізниці", адже на адресу залізниці постійно надходить критика. Зокрема, він попросив закцентувати увагу на те, як залізниця управляє державним майном, адже це може мати наслідки й для державного бюджету.