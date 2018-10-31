Сенцов написав лист колегам-режисерам і правозахисникам

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав листи колегам-режисерам і правозахисникам.

Про це Укрінформу повідомила правозахисниця з Челябінська Тетяна Щур.

"Нещодавно від Олега отримали лист - від 23 жовтня, призначений для його колег-режисерів. Текст листа, природно, не читала. Тільки приписку, призначену для всіх зацікавлених: "У мене - ОК".

До того лист Сенцова, персонально для нас, був від 18 жовтня. Нормальний, діловий лист, з гумором. Про самопочуття - дуже мало, хіба що слова: "Відчуваю себе непогано", - розповіла Щур.

Разом з тим вона піддала великому сумніву зроблене раніше в середу заяву заступника голови ФСВП РФ Валерія Максименко, в якому той, серед іншого, досить докладно розповів про творчі справи Сенцова.

"Насилу уявляю, щоб Олег ділився своїми творчими планами з тюремниками", - резюмує правозахисниця.