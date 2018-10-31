Середня зарплата у вересні становила 9042 гривні, - Кубів

В Україні середня заробітна плата у вересні становила 9042 грн, що на 23% більше, ніж у вересні минулого року. Про це під час засідання уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє Укрінформ.

"Ми розвиваємо економіку, щоб кожна українська сім’я жила краще. Середня заробітна плата у вересні становила вже 9042 грн, і це на 23% більше, ніж у вересні торік. Бізнес може платити вищі заробітні плати лише тоді, коли розвиватиметься та виходитиме з тіні", - заявив Кубів.

Він нагадав, що уряд за кілька років скасував 760 застарілих нормативних актів, знизив кількість перевірок бізнесу.

"Скасували майже 14,5 тисяч застарілих стандартів часів СРСР. Сьогодні сьомий дерегуляційний Кабмін - ще один крок до спрощення умов ведення бізнесу в Україні", - сказав Кубів.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні середня номінальна заробітна плата в Україні порівняно із вереснем 2017 року зросла на 23,0%. Найбільшу середню зарплату зафіксовано у фармацевтичній, фінансовій та телекомунікаційній галузях. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2018 року становила 9042 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найбільшу середню зарплату у вересні отримували працівники підприємств, які виробляють фармацевтичні продукти і препарати (16 389 грн). До трійки найбільш високооплачуваних категорій також входять працівники фінансових та страхових установ (15 956 грн) і підприємств, що провадять інформаційну та телекомунікаційну діяльність (14 307 грн). Найменшу зарплату отримали працівники організацій, що спеціалізуються на послугах з охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (5 730 грн), з тимчасового розміщення та організації харчування (5 995 грн) та з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (6 670 грн).

За даними Держстату, у грудні 2017 року середня заробітна плата в Україні становила 8777 грн, що на 35,55% більше, ніж у грудні 2016 року.