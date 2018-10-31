Сійярто: Угорщина не має ревізіоністських амбіцій щодо Закарпаття

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт ніколи не планував захоплювати певні райони Закарпатської області або домагатися їхнього автономного статусу.

Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Prawna.

За словами міністра, Угорщина не страждає на "тріанонський синдром", у неї немає жодної туги по землях, які колись входили до складу угорської частини Австро-Угорської імперії.

Я завжди відкидаю звинувачення в ревізіонізмі. Це нерозумні та помилкові інсинуації. Повторюю ще раз - ми не ревізіоністи", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналіста, чи не вирішить Будапешт на тлі кризи у відносинах з Україною одного дня змінити кордони задля захисту угорської меншини.

Сійярто додав, що Будапешт воліє бачити Україну сильною та демократичною державою, оскільки там проживають також угорці.