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Сійярто: Угорщина не має ревізіоністських амбіцій щодо Закарпаття

31 жовтня, 2018 - 17:06
Фото Reuters

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт ніколи не планував захоплювати певні райони Закарпатської області або домагатися їхнього автономного статусу. 

Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Prawna.

За словами міністра, Угорщина не страждає на "тріанонський синдром", у неї немає жодної туги по землях, які колись входили до складу угорської частини Австро-Угорської імперії.

Я завжди відкидаю звинувачення в ревізіонізмі. Це нерозумні та помилкові інсинуації. Повторюю ще раз - ми не ревізіоністи", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналіста, чи не вирішить Будапешт на тлі кризи у відносинах з Україною одного дня змінити кордони задля захисту угорської меншини.

Сійярто додав, що Будапешт воліє бачити Україну сильною та демократичною державою, оскільки там проживають також угорці.

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