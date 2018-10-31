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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Туреччина розпочала розробку вітчизняної системи ПРО

31 жовтня, 2018 - 21:25
Фото Anadolu

Туреччина розпочала розробку національної системи ПРО дальнього радіусу дії.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє ЄП з посиланням на Anadolu.

За його словами, нова вітчизняна система протиповітряної оборони отримає назву Siper (Заслін).

"Туреччина налагодила ефективне виробництво власних розвідувальних і ударних БПЛА, і ставить перед собою більш амбітні цілі. Є й інші проекти, про які ми оголосимо ближче до середини 2019 року", - пообіцяв Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина буде сильною і незалежною лише за умови зростання частки вітчизняного виробництва в оборонній сфері.

"Частка вітчизняних технологій в оборонній промисловості Туреччини становить 65%, але це не межа. Ми і далі будемо збільшувати цей показник", - підкреслив президент.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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