У Македонії почали слідство проти президента через відмову підписати закон про перейменування країни

Прокуратура міста Скоп’є розпочала попереднє слідство проти президента Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови та договір з Грецією про зміну назви країни. Про це повідомляє Канал 5.

"Після двох анонімних заяв на Джорге Іванова прокуратура македонської столиці відкрила попереднє розслідування проти президента країни через його відмову підписати закон, який розширює сферу вживання албанської мови, та Преспанський договір із Грецією незважаючи на те, що їх двічі підтримав парламент. Зараз перевіряється, чи є підстави притягнути Іванова до кримінальної відповідальності за ці дії", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до статті 75 конституції Македонії, президент повинен підписати закони, що вдруге приймаються парламентом, проте термін для підписання не визначений. Цей юридичний момент використовувався Івановим для ветування більше одного разу. Македонський президент, окрім того, публічно заявив, що не підписуватиме обидва вищезгадані закони – про мови і про зміну назви країни, визнавши, що не має наміру дотримуватися конституційних норм.

Як відомо, 30 вересня в Македонії відбувся консультативний референдум з приводу перейменування країни на "Республіку Північна Македонія" в обмін на швидку євроатлантичну інтеграцію, відповідно до договору з Грецією, підписаного в червні, який, щоправда, провалився через низьку явку. Македонський парламент, у свою чергу, 19 жовтня ратифікував договір, але після президентського вето мусить знову проголосувати з цього приводу.