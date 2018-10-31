У посольстві США вимагають від РФ забезпечити доступ ОБСЄ до Донбасу

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні наполягають, що Російська Федерація повинна забезпечити безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до східної України та дотримуватися виконання Мінських угод. Про це ідеться на сторінці посольства США в Україні у Twitter.

"Беспілотник СММ ОБСЄ, який виявив нелегальний конвой з Росії, втратив зв’язок і не повернувся із східної частини України, що контролюється Росією. Росія повинна забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до східної України та дотримуватися виконання усіх положень Мінських угод”, - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, вночі 27 жовтня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ), який під час польоту поблизу населеного пункту Калинове виявив зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса"), автоцистерну для пального на схід від Нижньокринського та колону з 7-ми вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, на ділянці, де відсутні пропускні пункти, зник над територією "ДНР".