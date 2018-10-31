У посольстві Святого Престолу в Римі виявили людські кістки

У посольстві Святого Престолу в Римі під час виконання будівельних робіт знайшли людські останки, місцева поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє Reuters.

"У посольстві Святого Престолу в Італії працівники виявили людські кістки, інцидент розслідує поліція", - йдеться у повідомленні.

Італійські медіа припускають, що це можуть бути останки Емануели Орланді - 15-річної доньки співробітника Ватикану, що зникла 1983 року. Справа Орланді - одна з найбільших загадок у сучасній італійській історії.

Фрагменти кісток були виявлені під час реконструкції над прибудовою до посольства Ватикану - заявили в посольстві Святого Престолу.

Головний прокурор Джузеппе Пін’ятоне доручив судовим фахівцям визначити вік, стать та дату смерті тіла.