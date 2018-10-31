У РФ другий раз за місяць відмовили страхувати запуск "Союзу"

Російські страхові компанії вдруге за місяць відмовилися займатися ризиками при запуску ракети-носія "Союз". Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на сайт держзакупівель.

"Страхові компанії відмовилися брати участь у конкурсі зі страхування ризиків при запуску ракети-носія "Союз-2.1 б" із супутником системи ГЛОНАСС. 30 жовтня конкурс визнали таким, що не відбувся", - йдеться в повідомленні.

Максимальна премія за договором становила 178 мільйонів рублів. Страхова виплата дорівнювала 2,095 мільярда рублів. За договором, страховим випадком вважалося перерване запалювання при старті "Союзу" або повна загибель ракети-носія.

Запуск ракети з супутником ГЛОНАСС запланований на 3 листопада з космодрому Плесецьк.

У жовтні страхові компанії не стали брати участь у конкурсі зі страхування ризиків при запуску ракети-носія "Союз-ФГ" у листопаді.

11 жовтня зазнала аварії ракета "Союз-ФГ", яка повинна була доставити на МКС космонавта Олексія Овчиніна і астронавта Ніка Хейга. В "Роскосмосі" заявили 31 жовтня, що аварія сталася через нештатну роботу датчика поділу першої і другої ступеней ракети.