У Саудівській Аравії заарештували 17 жінок за участь у святкуванні Хеловіну

Сімнадцять філіппінських жінок заарештували в Саудівській Аравії за участь у вечірці, присвяченій Хеловіну. Про це повідомляє Daily Mail.

"Жінок затримали представники місцевих спецслужб після того, як сусіди поскаржилися на шум у будинку, де відбувалася вечірка", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, які їм пред'являть звинувачення після арешту, однак міністерство підтвердило, що закони Саудівської Аравії забороняють неодруженим чоловікам і жінкам з'являтися разом публічно.

Посол Філіппін в Ер-Ріяді Аднан Алонто повідомив, що організаторам вечірки було пред'явлено звинувачення в проведенні заходу без дозволу і в порушенні сусідства.

Алонто порадив філіппінцям, які знаходяться в Саудівській Аравії утриматися від організації або участь у несанкціонованих заходах. "Крім того, уникайте натовпів, споживання алкогольних напоїв та проведення публічних подій, пов'язаних з релігіями, які відрізняються від ісламу, такими як Хеловін, день Святого Валентина і Різдво", - додав посол.

Наголошується, що деякі з учасників вечірки не знали, що вона була на честь Хеловіну.