Україна отримала в ООН потужну підтримку територіальної цілісності та суверенітету, - Порошенко

Радбез ООН засвідчив триваючу міжнародну ізоляцію Москви і потужну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко.

"Надзвичайно показові та красномовні підсумки засідання Ради Безпеки ООН з «українського питання» - потужна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України... Щиро дякую міжнародним партнерам та керівництву Секретаріату ООН за тверду солідарність з Україною і заклик посилити гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків російської руйнівної агресії", - зазначив Глава держави.

Кремль має припинити свою брутальну агресію на Донбасі, відмовитися від постачання російської зброї та техніки на окуповану територію і припинити обструкцію Мінських домовленостей. Крим має бути деокупований, агресивна політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною.

"Москва повинна відмовитися від проведення фейкових "місцевих виборів" на окупованому Донбасі у листопаді, вони незаконні і є черговим прикладом російської підривної діяльності", - додав Президент.