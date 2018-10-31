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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Україна піднялася в рейтингу Doing Business на 5 позицій

31 жовтня, 2018 - 16:26
Фото з відкритих джерел

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.

Про це він написав у Facebook.

"На 41 пункт зріс наш показник в номінації "міжнародна торгівля" і на 25 – в частині виконання контрактів", - написав він.

За його словами, найбільшого прогресу країна досягла в категоріях "оподаткування" з плюсом в 110 пунктів, "міжнародна торгівля" - плюс 70 сходинок, а в "захисті інвесторів" додали 56 пунктів.

Джерело: День

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