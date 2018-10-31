Український виробник вин вийшов на ринок Польщі

31 жовтня, 2018 - 20:24
Група компаній Баядера Груп, один з найбільших алкогольних холдингів в Україні, вивела на польський ринок вина ТМ Koblevo.
Про це повідомили в прес-службі компанії агентству Інтерфакс-Україна.
"Регулярні поставки починаються з 1 листопада. У Польщі будуть доступні 12 позицій вин ТМ Koblevo: шість позицій в торгових мережах і ще шість - в спеціалізованих винних магазинах", - пояснили в компанії.
Зокрема, Баядера Груп має намір працювати з великим польським дистриб'ютором вин Ambra.
Джерело: Інтерфакс-Україна