Український виробник вин вийшов на ринок Польщі

Група компаній Баядера Груп, один з найбільших алкогольних холдингів в Україні, вивела на польський ринок вина ТМ Koblevo.

Про це повідомили в прес-службі компанії агентству Інтерфакс-Україна.

"Регулярні поставки починаються з 1 листопада. У Польщі будуть доступні 12 позицій вин ТМ Koblevo: шість позицій в торгових мережах і ще шість - в спеціалізованих винних магазинах", - пояснили в компанії.

Зокрема, Баядера Груп має намір працювати з великим польським дистриб'ютором вин Ambra.