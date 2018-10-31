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"Укрзалізниця" стала приватним акціонерним товариством

31 жовтня, 2018 - 22:07
Фото Укрінформ

Кабінет Міністрів змінив тип акціонерного товариства "Укрзалізниця" з публічного на приватне.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу без обговорення, передає "Інтерфакс-Україна".

Кабмін також перерозподілив повноваження між акціонером (Кабмін), наглядовою радою та правлінням компанії відповідно до вимог закону "Про акціонерні товариства" та з метою досягнення ефективного корпоративного управління та спрощення процесу залучення потенційних інвесторів.

Згідно з оновленим статутом "Укрзалізниці", наглядова рада залишається у складі органів, що забезпечують роботу ПрАТ нарівні із загальними зборами (функцію зборів Кабмін виконує одноосібно), правлінням і ревізійною комісією. Також у статуті підприємства прописана норма щодо обов'язкового проведення щорічного аудиту фінзвітності АТ незалежним аудитором.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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