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В Афганістані розбився військовий вертоліт, 20 людей загинули

31 жовтня, 2018 - 12:53

Вертоліт ЗС Афганістану розбився в провінції Фарах на заході країни. Всі 20 людей, що знаходилися на борту, загинули. Про це повідомляє Анадолу.

"Вертоліт ЗС Афганістану розбився в провінції Фарах на заході країни. Всі 20 людей, що знаходилися на борту, загинули", - сказано в повідомленні.

Як повідомив представник адміністрації губернатора провінції Насер Мехді, вертоліт впав відразу після зльоту в районі міста Анар-Дара.

Вертоліт летів в провінцію Герат, і на його борту знаходилися військові та члени ради провінції Фарах.

Нагадаємо, вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій впав в Красноградському районі Харківської області.

Нагадаємо, на Трухановому острові в Києві впав вертоліт. В результаті постраждали дві людини. У одного з травмованих, а саме пілота, за попередньою інформацією, перелом ноги, інший постраждалий виліз з вертольота самостійно. Їм пощастило залишитися в живих, оскільки падіння відбулося в місці, де є дерева. Як стало відомо, що вертоліт був справний і напередодні зльоту пройшов всі необхідні технічні перевірки.

Джерело: УНН

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