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В Антарктиді від льодовика відколовся величезний айсберг

31 жовтня, 2018 - 11:45

Від льодовика відкололася величезна крижана брила і це стурбувало вчених, бо льодовик втрачає масу. Про це повідомляє Gizmodo.

Його площа - майже 300 квадратних кілометрів. Для порівняння, це трохи менше площі Харкова, який займає 350 кв км, або Запоріжжя площею 334 кв км.

Від льодовика все частіше відколюються дрібні частини - з 2013 року зафіксовано чотири таких випадки. Але цей айсберг своїми розмірами вразив вчених.

Вони відзначають, що подібні зміни не залишаються непоміченими - вони неминуче вплинуть на рівень морів.

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