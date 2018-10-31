В Індії завершили установку найвищої статуї в світі

В Індії завершили установку статуї Єдності - найвищої статуї в світі, повідомляє в середу "Індія тудей".

182-метровий монумент, присвячений героєві боротьби за незалежність Індії Сардару Валлаббхаї Пателю, встановлено в штаті Гуджарат поблизу міста Вадодара.

Монумент офіційно відкрили в середу, на церемонії відкриття був присутній прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Пам'ятник встановлено на 58-метровий постамент, загальна висота споруди - близько 240 метрів.

Статуя В.Пателя на 23 метри вище встановленої в Китаї Чжун'юаньскої статуї Будди, яка до цього моменту вважалася найвищою спорудою на Землі, і майже вдвічі вище статуї Свободи в Нью-Йорку (92 м з урахуванням п'єдесталу).

Валлаббхаї Патель - національний герой Індії, борець за незалежність країни від Великої Британії, один з авторів конституції незалежної Індії. Він займав посаду міністра внутрішніх справ і віце-прем'єра Індії в період із 1947 до 1950 рр.

За його заслуги перед країною йому було присвоєно почесне прізвисько Сардар, що означає "вождь".