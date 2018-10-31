В Італії за народження третьої дитини планують виділяти земельну ділянку

Італія планує виділяти земельну ділянку кожній родині, у якій народжуватиметься третя дитина.

Відповідна пропозиція закладена у проекті бюджету італійського уряду на наступний рік, пише ЄП з посиланням на The Local.

Ділянку зможуть отримати батьки, у яких третя дитина народиться в період між 2019 і 2021 роками.

План, підготований ультраправою "Лігою" і включений в проект бюджету, є спробою побороти падіння народжуваності в країні. В Італії найнижчий рівень народжуваності в Європі. У минулому році в країні зареєстрували всього 464 тисячі новонароджених, що є рекордним мінімумом.

Ця політика також допоможе вирішити проблему із земельними ділянками, які перебувають у державній власності та є дороговартісними в утриманні.

За інформацією італійських ЗМІ, уряд планує роздавати непривабливі земельні ділянки, які місцеві ради часто змушені утримувати за рахунок великих витрат. За новою ініціативою, сільськогосподарські угіддя будуть надані батькам терміном на 20 років.

Згідно з інформацією асоціації італійських сільськогосподарських підприємств Coldiretti, державі належить півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь вартістю близько 10 млрд євро.

Іноземці, зацікавлені в пропозиції, повинні проживати в Італії не менше 10 років.