В Україні з метою безпеки будуть обмежувати забудову

Мінрегіонбуд оновив державну будівельну норму і з 1 вересня запровадив норму щодо "жовтих ліній", які повинні обмежувати забудову для безпеки при можливому руйнуванні будинків.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Тепер в генеральних планах населених пунктів і в детальних планах територій обов'язково повинні бути розділи по лініях обмеження. "Жовті лінії" - обмеження забудови з метою безпеки, щоб за можливого руйнування будівлі не постраждали інші споруди і не були перекриті шляхи евакуації", - написав він.

За словами Парцхаладзе, ці лінії визначаються за принципом: чим ближче до евакуаційних шляхів знаходиться будівля, тим нижчою по висоті вона повинна бути.

"Згідно з ДБН, "жовті лінії" обмежують зони можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд, розташованих вздовж магістральних вулиць сталого функціонування, за якими проводиться евакуація населення в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт", - написав він.