3-4 січня новий голова ОБСЄ Курц відвідає східну Україну

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, який з 1 січня 2017 року буде виконувати обов'язки голови ОБСЄ, відвідає 3-4 січня Дніпро та Маріуполь, щоб оцінити ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Salzburger Nachrichten.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації збройного конфлікту", - заявив Курц у своєму зверненні щодо початку головування Австрії в ОБСЄ.

Повідомляється, що Курц також зустрінеться з представниками міжнародних проектів, які займаються розмінуванням на сході.

За інформацією видання, новий голова ОБСЄ також планує відвідати Росію з метою вирішення конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Курц заявив, що Євросоюз має обмежувати розмір міжнародної грошової допомоги, країнам, що відмовляються приймати назад своїх громадян, яким не надали статус біженця в Європі.