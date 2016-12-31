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Австралія зустріла Новий рік

31 грудня, 2016 - 16:40
Фото Reuters

Австралійці зустріли 2017 рік одними з перших – в 15:00 за київським часом.

Про це повідомляє Reuters.

В австралійському Сіднеї перед офіційним настанням 2017 року пройшло грандіозне шоу феєрверків над знаменитим будинком оперного театру. При цьому 2017 рік австралійці зустрічають одними з перших – о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що жителі Нової Зеландії, островів Кірітіматі в Океанії та Чатем у Тихому океані вже вступили у 2017 рік. У столиці Нової Зеландії Окленді люди зібрались біля вежі казино Sky city з якої запускали святковий феєрверк.

Найпершими Новий рік зустріли жителі Самоа і острова Різдва.

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