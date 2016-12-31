Дружина посла Греції в Бразилії організувала його вбивство

Франсуаза Амиридис, дружина посла Греції в Бразилії Киріакоса Амиридиса, організувала його вбивство, пообіцявши одному з виконавців злочину 80 тис. реалів.

Відповідну інформацію оприлюднив на прес-конференції слідчий поліції Ріо-де-Жанейро Эваристо Понтес Магальяис, який веде справу.

За його словами, твердження правоохоронних органів засновано на свідченнях Едуарду Морейрі ді Меллу. Він доводиться племінником передбачуваного коханця дружини дипломата, співробітника військової поліції Ріо-де-Жанейро Сержіу Морейрі Філью.

"Свідчення Едуарду не залишають сумніву в тому, що все було сплановано заздалегідь. Про це говорить хоча б той факт, що Франсуаза Амиридис запропонувала йому 80 тисяч реалів за допомогу дядькові у здійсненні плану", — сказав слідчий.

Він додав, що Морейра Філью зізнався в любовний зв’язок з дружиною посла і у вбивстві дипломата. Однак, за словами підозрюваного, він діяв в рамках самооборони: дізнавшись про роман, Амиридис нібито накинувся на нього з кулаками. Цю версію слідчі вважають неправдоподібною, оскільки 29-річний страж порядку значно перевершував 59-річного посла за своїм фізичними даними.

Що стосується самої Франсуази Амиридис, всупереч поширеній раніше телеканалом Globo інформації, вона повністю заперечує свою провину. За словами дружини посла, вона дізналася про вбивство тільки на наступний день, побачивши плями крові на дивані у вітальні. Тим не менш жінка вирішила не видавати коханця. Більше того, дружина посла заявила, що дипломат неодноразово бив її.

Суд в Ріо-де-Жанейро на прохання слідчих видав ордер на арешт всіх трьох фігурантів справи. Вони залишаться під вартою ще як мінімум 30 днів. Точну причину смерті посла поліції встановити не вдалося, оскільки його тіло було практично знищено вогнем.

Нагадаємо, нещодавно поліція виявила тіло в згорілої машини зниклого грецького посла в Ріо-де-Жанейро.