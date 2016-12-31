Франція наполягла на негайному перемир'ї в Сирії

Франція наполягає на негайному перемир’ї в Сирії, заявив у суботу представник республіки в ООН, передає УНН.

“Франція розраховує на те, що перемир’я буде здійснено ефективно і негайно”, — заявив він, виступаючи на засіданні РБ ООН.

Він також підкреслив, що головне побоювання Парижа “пов’язано з серйозним недовірою, яке існує між різними сторонами у Сирії”.

Також представник Франції зазначив, що “передача політичної влади є необхідною умовою для досягнення миру в Сирії”.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію в підтримку припинення вогню в Сирії.