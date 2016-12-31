Хакери із РФ проникли в електромережу США

Невідомим хакерам вдалося проникнути в енергосистему штату Вермонт у США. Про це, повідомило видання The Washington Post з посиланням на офіційних осіб.

У системі було виявлено код, який, імовірно, пов'язаний з російськими хакерами. При цьому кіберзлочинці не скористалися кодом для заподіяння збитків, зазначив співрозмовник видання.

Однак сам факт проникнення вже демонструє вразливість системи, яка використовується для забезпечення роботи медичних та екстрених служб. Чиновник не зміг уточнити, у чому саме полягала мета хакерів. Можливо, це була лише перевірка, додало джерело видання.

Згодом оператор електромережі підтвердив факт кібератаки. Як зазначається в заяві Burlington Electric Department, код виявили лише на одному з ноутбуків. Цей код дійсно використовувався в попередніх атаках російських хакерів, які міністерство внутрішньої безпеки назвало Grizzly Steppe. Оператор запевнив, що були вжиті негайні заходи, тож інші комп'ютери лишились у безпеці.

Нагадаємо, президент США Барак Обама заявив, що видворення російських дипломатів - не єдина відповідь на активність Росії під час виборів у Сполучених Штатах.