ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Багдаді

Щонайменше 27 людей загинули і 57 були поранені в результаті вибуху двох бомб у центрі Багдада.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Al Jazeera.

За словами поліцейських, вибухи сталися в суботу вранці біля магазину автозапчастин в районі Аль-Сінак. Один із вибухів скоїв терорист-смертник, інший став результатом закладеної вибухівки.

Перший вибух стався біля входу на ринок, а другий відбувся майже в центрі торгівельної площі, повідомляє поліція.

Відповідальність за напад уже взяло на себе джихадистьске угрупованні "Ісламська держава".

Нагадаємо, зранку ми повідомляли, що щонайменше 21 людина загинула і ще 40 були поранені в результаті двох вибухів на людному ринку в столиці Іраку Багдаді.