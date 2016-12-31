Маккейн призначив у Сенаті слухання щодо кібератак РФ

У перші ж дні роботи нової, 115-ї сесії Конгресу США голова сенатського Комітету з питань збройних сил Джон Маккейн проведе слухання за участю топ-керівників американської розвідки, що стосуватимуться, головним чином, кібер-загроз з боку Росії, повідомляє Politico.

"Голова Комітету з питань збройних сил Сенату Джон Маккейн призначив на четвер слухання по кібер-загрозам, де в центрі уваги буде проблема хакерського втручання з боку Росії у рік виборів", - цитує видання джерело, поінформоване з плануванням роботи сенатського комітету.

Як передбачається, слухання відбудуться за участю директора національної розвідки Джеймса Клеппера, командувача АНБ адмірала Майка Роджерса і заступник міністра оборони з питань розвідки Марсель Леттре. Приблизно в ці дні має відбутися розвідувальний брифінг для обраного президента США Дональда Трампа з тих самих питань, звертає увагу видання.

Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн заявив, що Україна зможе повернути свої землі в наступному році.