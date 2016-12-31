Маккейн закликав РФ змінити свою поведінку щодо дотримання Мінських угод

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляє, що Росія має виконувати Мінські угоди, з якими ж сама погодилася, передає Радіо Свобода.

"Не думаю, що Мінські угоди мають змінюватись, але поведінка Росії має змінитися, щоб вони виконували угоди, з якими ж самі погодились. Сміливі українці гинуть кожного дня. Що стосується США, то і США й інші країни можуть долучитися до переговорного формату, але все ж таки Україна, яка має демократично обрану владу українським народом, – саме вона має бути тим, хто долучений до ключової угоди між Україною та Росією", – заявив Маккейн.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та голова сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн під час зустрічі наголосили на важливості продовження санкцій проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України.