Мін’юст : Україна прийме засудженого в РФ політв’язня Вигівського

Міністерство юстиції прийняло рішення про прийняття засудженого російським судом Валентина Вигівського в Україну для подальшого відбування покарання на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомили у Мін’юсті, наразі відповідні документи вже відправлено до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджено Валентина Вигівського, у відповідність із законодавством України.

"Після отримання копії ухвали суду Мін’юст направить до РФ інформацію про прийняте рішення разом із копією ухвали суду. За цим, при наявності згоди всіх сторін, має відбутися передача ув’язненого", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що дані дії Мін’юсту стали можливі після того, як 4 квітня до Міністерства юстиції надійшло звернення Петра Вигівського з проханням вирішити питання про передачу з Російської Федерації в Україну його сина Валентина Вигівського, якого російська судова система призначила винним у "шпигунстві".

Як відомо, у вересні 2014 року українця було незаконно затримано на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за сфабрикованим обвинуваченням у шпигунстві.