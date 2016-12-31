Опозиція Сирії погрожує визнати перемир'я "недійсним"

Угрупування поміркованої сирійської опозиції погрожують визнати погоджене перемир'я "недійсним", якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть.

Відповідну заяву представники кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угрупувань оприлюднили в суботу, 31 грудня, передає інформаційна агенція Reuters.

За даними представників опозиції, у деяких регіонах країни сутички та удари з повітря тривали й упродовж 30 грудня, хоч цього дня вже мав настати режим припинення вогню. "Тривалі порушення (умов перемир'я. - Ред.) з боку режиму (Башара Асада. - Ред.) та бомбардування й спроби атакувати підконтрольні революційним фракціям райони позбавлять угоду будь-якої чинності", - цитує заяву агенція.

Раніше Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв про сутички між урядовими військами та опозицією у провінціях Хама та Ідліб. Водночас офіційним Дамаск заявив, що загони, з якими велися бої - ісламісти, на яких не поширюється припинення вогню. Натомість в опозиції вимагають, щоб уряд не обстрілював підконтрольні опозиційним силам райони, навіть попри наявність у них загонів ісламістів.

Нагадаємо, погоджене за посередництва Росії та Туреччини перемир'я не поширюється на терористичне угрупування "Ісламська держава", угрупування "Джебхат Фатх аш-Шам" (колишній "Фронт ан-Нусра", який пов'язують з "Аль-Каїдою") та близькі до них групи. Також режим припинення вогню не стосується курдських "Загонів народної самооборони" (YPG).