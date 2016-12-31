Поліція Туреччини затримала 8 осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч

В Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані вісім осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.
Про це повідомляє Anadolu.
"У загальній кількості вісім членів угруповання "Ісламська держава" були затримані антитерористичною службою Анкари в суботу", - йдеться у повідомленні.
За даними агентства, у поліції вважають, що вісім членів ІДІЛ планували здійснити теракт в новорічну ніч.
Повідомляється, що в рамках спецоперації співробітники поліції вилучили багато документів терористичної організації.
Нагадаємо, що Туреччина виділить ЗСУ понад $3 млн.