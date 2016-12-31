Поліція відкидає можливість терактів у Києві в новорічну ніч

У Національної поліції немає інформації про можливі теракти у Києві в новорічну ніч.

Про це заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Руслан Кузьменко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Інформації про можливі теракти чи інші дії в місті Києву у нас поки що немає. Поліція Києва повністю готова до несення служби. Все перебуває під нашим контролем", - сказав Кузьменко.

Раніше стало відомо, що до забезпечення громадської безпеки під час проведення новорічних масових заходів у країні буде залучено близько 10 тисяч співробітників Національної поліції України та тисяча військовослужбовців Національної гвардії України.