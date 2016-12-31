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Порошенко поблизу Маріуполя вручив прикордонникам військову техніку

31 грудня, 2016 - 18:16

Президент України Петро Порошенко разом із сенаторами з США, а також із сенатором Дж. Маккейном прибув до Маріуполя на оновлений пост технічного спостереження Держприкордонслужби, передає УНН.

Президент України вручив прикордонникам більше 10 американських снайперських гвинтівок, систему AEROS - 6 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, 6 одиниць бойової бронетехніки на базі автомобіля "Хамер" і броньований катер морської охорони "УМС-1000" українського виробництва.

Подарунки за рахунок допомоги американських партнерів.

Нагадаємо, що Порошенко з американськими сенаторами відвідав військових біля Широкино.

Джерело: УНН
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