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Порошенко з американськими сенаторами відвідав військових біля Широкино

31 грудня, 2016 - 17:18
Фото зi сторінки Святослава Цеголка у Facebook

Президент України Петро Порошенко з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком.

"Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком. Саме нашим Воїнам ми завдячуємо можливістю почуватися в безпеці", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

31 грудня до Маріуполя планувався візит делегації сенаторів з США, серед яких сенатор Дж.Маккейн, а також приїзд Президента Петра Порошенка.

Джерело: День
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