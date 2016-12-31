Порошенко з американськими сенаторами відвідав військових біля Широкино

Президент України Петро Порошенко з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком.

"Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком. Саме нашим Воїнам ми завдячуємо можливістю почуватися в безпеці", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

31 грудня до Маріуполя планувався візит делегації сенаторів з США, серед яких сенатор Дж.Маккейн, а також приїзд Президента Петра Порошенка.