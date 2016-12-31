Порошенко: Режиму тиші, про який було домовлено, немає

Хоча інтенсивність обстрілів знизилася, ніякого режиму тиші, про який було домовлено, немає.

Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час візиту в Донецьку область, передає УНН.

"Хоча інтенсивність вогню бойовиків дещо зменшилася, ніяка тиша, про яку домовилися в Мінську, так і не настала. А два тижні тому, як відомо, російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наших опорних пункти в районі селища Луганське на Світлодарській дузі. Українські воїни не тільки відбили атаки ворога, але і перейшли в контратаку. Завдавши окупантам серйозні втрати, здобули перемогу, поліпшивши диспозицію наших військ", - зазначив Порошенко.

За словами Президента, для агресора немає нічого святого, навіть Різдва.

Нагадаємо, що за день бойовики 20 разів обстріляли українські позиції.