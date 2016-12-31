Порошенко вручив державні нагороди героям АТО

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області вручив державні нагороди військовим-учасникам АТО за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

Серед нагороджених високими державними нагородами українські воїни — учасники АТО, які відзначилися в боях на Світлодарській дузі та у Широкиному.

Так, орденом “За мужність” ІІІ ступеня також нагороджена санітарний інструктор — радіотелефоніст медичного пункту батальйону морської піхоти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України старший матрос Ірина Шевченко.

За час проходження військової служби Ірина Шевченко зарекомендувала себе дисциплінованим, грамотним та ініціативним військовослужбовцем. З початку служби у Збройних Силах подає приклад високого професіоналізму та відданості військовій справі.

Старший матрос Шевченко на високому професійному рівні забезпечує якісне медичне обслуговування особового складу батальйону морської піхоти як у пункті постійної дислокації, так і в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей в секторі “М”. 1 лютого 2016 року згідно бойового розпорядження виконувала завдання у складі десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ, що виконував бойове завдання щодо взяття під контроль та подальшої оборони Широкиного.

Ірина Шевченко неодноразово, не шкодуючи власного життя, надавала першу медичну допомогу бійцям безпосередньо під час бою, чим врятувала не одне життя. 5 грудня 2016 року під час артилерійського обстрілу матрос Івахненко отримав осколкове поранення голови, черговий санітарний інструктор Ірина Шевченко в умовах бою, з ризиком для життя, при неможливому виході з під обстрілу надала першу медичну допомогу та після виходу з поля бою особисто супроводжувала пораненого до шпиталю міста Маріуполь.

Глава держави вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня командиру бойової машини – командиру механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону 54 окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України солдату Валерію Гонті.

З 14 вересня 2016 року по теперішній час Валерій Гонта виконує службові та бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

18 грудня 2016 року близько 05.50 противник наніс вогневе враження по позиціям взводних опорних пунктів 1-го механізованого батальйону. Незаконні збройні формування розпочали висування техніки та особового складу. Однак вогнем з позиції батальйону противник був зупинений та вимушений відійти і перегрупуватися. Близько 09.00 противник здійснив спробу прориву позицій 1-го механізованого батальйону з боку лісу у фланг 2-ї механізованої роти, прикриваючись лісосмугою. Приблизно за годину маневрена група 3-ї механізованої роти, у складі до механізованого взводу, на чолі якої був командир механізованої роти лейтенант Микита Яровий, здійснила вихід через позиції 1-ї механізованої роти, прикриваючись лісосмугою, та увійшла у фланг противнику.

Група під керівництвом лейтенанта Микити Ярового у складі механізованого відділення, до складу якого входив солдат Валерій Гонта, продовжила рух згідно визначеного завдання для заволодіння позиціями переднього краю противника з метою відсіку можливості відходу ворожої групи.

Під щільним обстрілом противника з трьох напрямків, загинув командир роти лейтенант Микита Яровий. Солдат Гонта взяв командування групи на себе, забезпечив виведення групи з-під шквального вогню противника. Самостійно виносив з поля бою пораненого товариша солдата Максима Секрета, чим фактично врятував життя військовослужбовцю.

Завдяки проявленим мужності та героїзму солдата Гонти групою, до якої він входив, було виконано поставлене завдання.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджена санітарний інструктор медичного пункту механізованого батальйону 54 окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України солдат Ганна Безсмертна.

Санінструктор Безсмертна з 6 жовтня 2016 року по теперішній час виконує службові та бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

В період з 18 по 25 грудня 2016 року Ганна Безсмертна безпосередньо брала участь у евакуації поранених 1-го механізованого батальйону як під час артилерійського обстрілу позицій батальйону, так і під час проведення контратаки особовим складом батальйону. В складі медичного пункту під час активних бойових дій надавала першу медичну допомогу пораненим військовослужбовцям безпосередньо на полі бою, у подальшому проводила їх евакуацію до пункту медичної евакуації батальйону.

Професійні дії солдата Безсмертної дали можливість своєчасно і в повному обсязі надати першу медичну допомогу пораненим, що зберегло життя військовослужбовцям. Під час бою діяла рішуче та впевнено, не дивлячись на шквальний вогонь противника проявила хоробрість та витримку.