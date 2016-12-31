Правоохоронці затримали під Волновахою бойовика

Поліцейські затримали під Волновахою танкіста "ДНР".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Бойовик приїхав святкувати в прифронтову село Польное Волноваського району і відразу потрапив у поле зору співробітників кримінальної поліції, які в рамках посиленого режиму несення служби цілодобово працюють на лінії розмежування. Під керівництвом кадрових російських військових танковий підрозділ, в якому служив затриманий, розстрілювало прифронтові селища Ясинуватського району.

У новорічні свята В населених пунктах уздовж всієї лінії розмежування несе службу загін співробітників кримінальної поліції обласного главку. В ході контрдиверсійних заходів поліцейські отримали інформацію, що в одному з прифронтових сіл тільки що з'явився новий чоловік.

Під час перевірки по всьому масиву оперативних даних, який є в розпорядженні поліції Донецької області, було встановлено, що 23-річний житель р. Донецька є активним учасником незаконних збройних формувань, - зазначив начальник відділу управління кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Андрій Бондаренко.

Бойовик був негайно затриманий, доставлений в Волноваський відділ поліції і зараз дає свідчення. У нього вилучено посвідчення "ополченця".

У ряди терористів він вступив в червні 2015 року, маючи намір збагатитися. З приходом окупантів у нього стався різкий зліт кар'єри: від комірника в торговому центрі - до стрілка батальйону "Сварожичі" бандформування "Оплот". Причому ніяких умінь куратори від кандидатів не вимагали, щоб поповнити ряди "живої сили" і отримати зброю, потрібен тільки паспорт.