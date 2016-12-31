Радбез ООН розглядає перемир'я в Сирії

У суботу Рада Безпеки ООН має обговорити запропоновану Росією резолюцію на підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії. У тексті резолюції запропонували якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії, передає УНН.

Резолюція також закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями. Переговори, які пройдуть за посередництва Росії й Туреччини, повинні початися в січні в Астані.

Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, із Сирії надходять повідомлення про перестрілки й авіаудари. Представники низки повстанських угруповань уже заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованою, якщо авіаудари й інші військові дії триватимуть.

Які саме угруповання стоять за цією заявою, наразі невідомо.

Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання "Ісламська держава", а також "Джабхат Фатех аш-Шам" і курдські ополчення.