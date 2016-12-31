Сьогодні Пан Гі Мун залишає свій пост Генсека ООН

31 грудня нинішній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун залишає свій пост. Про це повідомляє Центр новин ООН.

30 грудня, в останній робочий день, Пан Гі Мун попрощався зі співробітниками Секретаріату ООН. Він висловив всім подяку за підтримку і відданість справі.

"Ми разом працювали десять років, і я хочу попрощатися з вами і, звичайно ж, подякувати вам", - заявив він.

Пан Гі Мун підкреслив, що з упевненістю передає естафету видатному наступнику.

"Я знаю, що пан Гутерріш - людина високих принципів. Він небайдужий до чужої біди. І ці якості він вже проявив, коли займав пост Верховного комісара у справах біженців. Я дуже задоволений тим, що держави - члени ООН вибрали в якості мого наступника таку прекрасну людину", - зазначив він.

У новорічну ніч Пан Гі Мун візьме участь у зустрічі Нового року на Таймс-сквер у Нью-Йорку. 3 січня він вилетить на батьківщину в Південну Корею.

Нагадаємо, Генсек ООН Пан Гі Мун лідирує в рейтингу кандидатів у президенти Південної Кореї.