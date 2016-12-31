Третю добу українські туристи знаходяться в аеропорту ОАЕ

Третю добу майже 100 українських туристів перебувають у транзитній зоні аеропорту міста Шарджа (ОАЕ), і не можуть повернутися до Києва через проблеми з авіакомпанією Air Arabia, передає УНН.

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що українські туристи повернуться на Батьківщину ще до Нового року, але прогнозів не роблять. Про це повідомив начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич .

"Я сподіваюсь, що громадяни України зможуть повернутись на Батьківщину ще у 2016-му році. У цьому ключі працюють дипломати у Шарджі та Дабайях. Проте прогнози робити некоректно. оскільки рішення буде приймати авіакомпанія", - зазначив Кирилич.

Раніше одна із українських пасажирок, яка провела добу в аеропорті ОАЕ, на своїй сторінці у Facebook написала, що українські туристи не отримали допомоги від МЗС України.