У 2016 році Україна експортувала ялинкових прикрас на $4,5 млн

За 10 місяців цього року Україна експортувала ялинкових прикрас на 4,5 млн дол (+16,7%). 90,6% складають вироби зі скла, а інші вироби та прикраси складають лише 9,4% експортних поставок.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська.

За словами Микольської, українські іграшки присутні на ринках 25 країн світу і їх експорт зростає.

"Основний ринок збуту – це країни ЄС. На ринок зазначених країн протягом 10 місяців 2016 року експортовано 62,3% загального обсягу таких прикрас. При цьому, загальні обсяги поставок до країн ЄС збільшились на 31,7% (з 2,1 млн дол. за 10 місяців 2015 р. до 2,8 млн дол.). Серед 5 найбільших ринків споживання – 3 країни ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща).

31,1% загального експорту та 49,9% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів і ми маємо зростання на 37,5%", - повідомила торгпред.

Крім того, за словами Микольської, суттєво зріс експорт за 10 місяців до Канади (у 13,9 разів), Білорусі (у 5,1 разів), Італії (у 3,1 рази), Молдови (у 2,9 разів), США (у 2,7 рази), Швейцарії (у 2,6 рази) та Польщі (у 2,3 рази). У поточному році з’явились і нові ринки - Туреччина, Мальдіви, Чехія, Іспанія, Ірландія, Азербайджан та Ісландія.

"У той же час, колись найбільших ринок споживання наших ялинкових іграшок, а саме ринок Російської Федерації, в поточному році скоротився ще на 54,4% і склав лише 632,3 тис. дол. (за 10 місяців 2014 його обсяг складав 3,5 млрд. дол.)", - додала вона.