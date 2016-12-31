У Львові відбулися перегони новорічних персонажів

Організувала захід у Стрийському парку спільнота любителів бігу Lviv runday, учасники якої вдаються до регулярних забігів завдовжки 5 км.

Про костюмовані перегони Lviv runday заздалегідь повідомила на своїй сторінці у Фейсбуку: «Вже зовсім скоро новорічний Santa Clause Runday - останній забіг у цьому році. Не проґавте, адже це буде особливий забіг... Вдягайте цікаві костюми на новорічну або будь-яку тематику.

Не пропустіть можливість побігати у веселій компанії в останній день року!

P.S. Приносьте печиво, тістечка, мандаринки. Після забігу будемо разом пити смачний чай і їсти солодощі».

Так і сталося! Дорослі і малі прихильники здорового способу життя зібралися зранку у парку. Дистанцію бігли Санта Клауси, Миколаї, Діди Морози, Снігуронька, Зайчик, Ялинка і навіть Пірат(ка). А хто не мав костюмів, не робив собі із цього проблеми. Адже головне у переддень Нового року – рух, свіже повітря, гарний настрій і, звичайно ж, приємне товариство.

Зрештою, не тільки сьогодні – передноворічної суботи. Учасники Lviv runday вдаються до пробіжок кожного тижня. Важливо, що до компанії приймають усіх охочих – незалежно від віку і рівня тренованості. Погодні умови також не дуже беруться до уваги.

Головне – бажання побігати у веселій компанії, відтак поліпшити настрій і стан здоров'я. Також – призвичаїтися до здорового способу життя.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів