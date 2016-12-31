У наступному році Україна поверне окуповані території, - Маккейн

Американський сенатор Джон Маккейн заявив, що Україна зможе повернути свої землі в наступному році.

Про це він сказав сьогодні в Маріуполі, передає "112 Україна".

"Я побачив, що співпраця між нашими країнами важливо для забезпечення безпеки кордонів України. У 2017 році ми переможемо загарбників, і відправимо їх туди, звідки вони прийшли. А Путіну я хочу сказати, що він ніколи не зможе позбавити українців свободи і незалежності", - сказав Маккейн.

Він також передав вітання від американського народу

Нагадаємо, що Порошенко з американськими сенаторами відвідав військових біля Широкино.